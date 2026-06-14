Нулево равенство в мача Нидерландия - Япония на полувремето

Кадри БНТ

Нидерландия и Япония се разделиха при 0:0 на полувремето.

Още в третата минута европейският тим пропусна да дръпне напред в резултата. В 3-ата минута Дониел Мален се обърна чудесно в наказателното поле и опита силен удар, но Сузуки блесна със страхотно спасяване.

В 28-ата минута Хироки Ито реши да пробва шут от далечна дистанция, но опитът му бе много неточен.

Шест минути по-късно Тижани Райндерс центрира опасно от корнер, а Мален отправи удар с глава, но Сузуки внимаваше и отрази.

В 43-ата минута Кейто Накамура получи великолепен пас в противниковото наказателно поле и незабавно потърси близкия ъгъл, но опитът му премина на сантиметри от дясната греда на Вербруген.

В даденото от съдията продължение Уеда овладя топка зад гърба на противниковата защита и обстрелва вратата на Нидерландия, но не успя да намери целта.

Редактор "Екип на Петел",

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