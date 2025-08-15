Нумизмат: Пазете си левове след идването на еврото, 5 лева ще струват хиляди

Булфото

Опитни нумизмати съветват хората да си запазят по една банкнота в лева след влизането в сила на еврото.

Цената им ще расте с времето.

Това се случва с всички излезли от употреба банкноти в миналото.

В края на юли 2025 г. в обращение са 561 093 млн. броя банкноти, които са с най-ниския си брой от февруари 2023 г., когато са били 560 152 млн. броя, предаде dbr.bg.

Намалява и средната стойност на парите в обращение като през последния отчетен период в края на юли те са 28.137 млрд. лева. Последно по-ниска стойност са имали през януари 2024 година, когато са били 27.993 млрд. лева. Намаляването на парите в брой може да се дължи на вкарването на повече пари в банките заради автоматичното превалутиране без такси, което клиентите им ще могат да използват.

Според данните на БНБ през същия отчетен период - юли 2025 година броят на банкнотите в обращение е:

5 лева - 34 004 322

10 лева - 72 219 811

20 лева - 85 508 737

50 лева - 228 025 143

100 лева - 141 335 596

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2025 г. е 50.22 лв.

Продължава тенденцията за нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 100 лева и същевременното намаляване на броя на банкнотите от 10, 20 и 50 лева.

Що се отнася до дела на обращение то най-голям е за банкнотите по 50 лв (40.71%), на второ място са 100 лв. (25.23%). трето 20 лв. (15.27%), 10 лв. (12.89%), а с най-малък дял са банкнотите с купюра от 5 лв. (6.07%)

