Нурмагомедов с голяма победа в Абу Даби

кадър: Макс спорт

Умар Нурмагомедов се завърна към победите с успех в Абу Даби. Наследникът на легендарната бойна фамилия в UFC надделя с единодушно съдийско решение над Марио Баутиста на събитието UFC 321 в "Етихад Арена".

Нурмагомедов започна много агресивно и още в първите секунди на двубоя пренесе схватката на земя, но там попадна в много силна атака за ключ на крака от страна на Баутиста. Дагестанецът се защити добре и до края на рунда доминираше с игра на земята, предаде Спортал.

Във втория рунд бившият претендент за титлата бе разклатен с удар с коляно, но отново показа самообладание и с отлична борба и граплинг показа още по-добър контрол със станични задържания и контрол на гърба на Баутиста.

В третия рунд той бе още по-доминантен и си заслужи 19-та победа в 20 професионални ММА срещи. Дагестанецът завърши битката с четири успешни събаряния от пет опита и нанесени 61 точни удара от 73 опитани.

"Той беше добър. Имаше добра защита. Днес разбрах, че все още съм аматьор в тази игра. Винаги искам да съм като Хабиб, но не можах. Това е много трудно", заяви 28-годишният спортист непосредствено след края на битката и заяви, че ще е "сто пъти по-готов" за битка с победителя от шампионския двубой Мераб Двалишвили - Пьотр Ян.

Именно Двалишвили е единственият боец, който успява да победи Умар Нурмагомедов. Това се случи през януари месец. В този двубой грузинецът надделя с единодушно съдийско решение, а Нурмагомедов контузи ръката си още в първия рунд на битката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!