Нушева: Депутатите да внимават с Изборния кодекс

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Предложенията за поредни промени в Изборния кодекс крият рискове за политическия процес, ако бъдат приети прибързано от Народното събрание, съобщават от NOVA. Според преподавателя по политически науки и експерт по изборен процес Ваня Нушева, ключовите изменения в законодателството изискват сериозен дебат и достатъчно технологично време за прецизиране на текстовете.

В ефира на предаването „Пресечна точка“ експертът обърна внимание на факта, че това е един от най-чувствителните закони в страната. По думите на Нушева, нормативният акт засяга пряко правата и интересите на всички участници в изборния процес – от политическите партии, през обществото като цяло, до институциите, натоварени с неговото прилагане.

Тя изрази надежда, че депутатите ще подходят отговорно към материята. Според нея Народното събрание трябва да осигури нужното време, за да бъдат направени адекватни предложения, които да изчистят иначе добрите идеи, заложени в законопроектите, пише dunavmost.com.

Според утвърдените международни практики, ремонт на изборното законодателство не бива да се прави в последния момент преди отиване до урните. Преподавателят припомни основното правило, според което промени в Изборния кодекс не трябва да се извършват поне шест месеца преди даден вот.

„Когато става въпрос за изключително съществени и ключови компоненти на изборния процес – дори една година“, категорична бе Ваня Нушева относно графиците, които законодателите трябва да спазват, за да се гарантира честността и прозрачността на изборите.

Редактор "Екип на Петел",

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