Нутела отказва да купува турски лешници

Пиксабей

Турските власти предупредиха италианската хранителна компания Ferrero, че може да ѝ бъдат наложени глоби, ако не изпълни задълженията си да изкупува турски лешници – основна съставка в световноизвестния шоколадов крем Nutella.

Според турски медии Ferrero обмисля да прекрати покупките от Турция – своя традиционен доставчик и най-големия производител на лешници в света. Причината са повишените цени вследствие на недостиг и неблагоприятни климатични условия, които са засегнали качеството на реколтата.

Турската Комисия за защита на конкуренцията обаче заяви, че Ferrero е длъжна да закупи поне 30 000 тона лешници в черупка между септември и декември от местни производители. Институцията предупреди, че при неизпълнение на това изискване компанията ще бъде санкционирана. От Ferrero засега не са коментирали информацията, съобщава АФП.

По данни на комисията Ferrero по принцип има ангажимент да изкупува минимум 45 000 тона лешници годишно, използвани за производството на Nutella, както и други сладкарски изделия и зърнени закуски. Заради по-ниското производство и проблемите с качеството обемът за 2025 г. е временно намален на 30 000 тона.

Цените на турските лешници рязко се повишиха тази година заради късна слана през април, последвана от продължително горещо и сухо лято, което намали добивите.

Миналата година Ferrero и турският антимонополен орган постигнаха споразумение след разследване по обвинения, че италианската компания е злоупотребила с доминиращото си положение на пазара.

Европейски търговец на ядки, пожелал анонимност, заяви, че Ferrero е заела по-твърда позиция към турските доставчици след началото на тазгодишната реколта. Според него цените на турските лешници на европейските пазари са се удвоили до над 20 евро за килограм.

През 2023 г. Турция е изнесла над 280 000 тона лешници на стойност 1,86 млрд. долара, сочат данни на търговската асоциация.

Ferrero, освен Nutella, произвежда и популярните марки Kinder, Ferrero Rocher и други сладкарски изделия, продавани в над 170 държави по света.

