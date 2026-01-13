Няколко бебета издъхват внезапно в родилен дом, разследват персонала

Снимка: Пиксабей

Дните след раждането на децата им, са толкова специални за родителите. В един руски град обаче те се превръщат в кошмар. Няколко бебета издъхват внезапно в клиника в сибирския град Новокузнецк. Разследва се небрежност на персонала.

Държавната информационна агенция ТАСС съобщава за девет смъртни случая, докато агенция РИА Новости - за десет. Те цитират източници от здравната служба на Кемеровска област, посочва RTL.

Регионалният следствен комитет е започнал разследване за лекарска небрежност, съобщава bTV.

Родилно отделение номер 1 на градската болница е било затворено, тъй като служители са дали положителни проби за респираторни патогени, посочва Риа Новости.

Град Новокузнецк във въгледобивния и индустриален район Кузбас има половин милион жители и се намира на около 3100 километра източно от руската столица Москва.

