Няколко дни с пролетни температури след Нова година

снимка: Булфото

илюстраци: Синоптик бг

Няколко дни у нас температурите едва преминават 4-5 градуса, а със силния вятър усещането е за минус 1-2.

Това обаче ще се промени след Нова година.

Поне така сочат прогнозите.

У нас, и в сряда, в последния ден от старата година, ще бъде ветровито, а в много райони от страната температурите и през деня ще останат под нулата.

В новогодишната нощ не са изключени изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите в страната ще са от минус 9° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

През първите дни от новата година предстои затопляне. Ще преобладава слънчево време, на места със сутрешни мъгли и с вероятност за незначителни превалявания.

