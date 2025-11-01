Няколко души припаднаха внезапно по време на голямо Хелоуин парти

Пекселс

Няколко души припаднаха внезапно снощи по време на голямо Хелоуин парти в германския град Щутгарт, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Полицията разследва дали не става дума за използване на капки, които водят до изпадане в безсъзнание и които обикновено тайно се слагат в алкохолни напитки.

Най-малко 10 души са припаднали в местната зала "Културхаус Арена", заяви днес говорител на полицията. Те са съобщили, че са се чувствали зле и им е причернявало. Парамедици са оказали помощ на място, а някои са откарани в болница за последващо лечение. Няма тежко пострадали.

Симптомите на пациентите водят към наркотици, използвани за упояване на жертви с цел изнасилване, добави полицейският говорител. Засегнатите също заявиха, че подозират, че са им били дадени наркотици за изнасилване.

На партито са извикани голям екип от служби за спешна помощ, пожарна и полиция. Вестник "Билд" съобщи, че на събитието е имало около 2000 души.

