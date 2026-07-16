Няколко любими имена празнуват на 16 юли

На 16 юли имен мен ден празнуват Юлия, Юлияна, Юлиян, Юлиана, Юлиан, Юлина, Юли.

Според народните вярвания днес е вторият ден от т.нар. Горещници.

На тази дата Българската православна църква почита паметта на Св. мъченица Юлия девица. Легендата разказва, че Юлия е родена в Картаген и произхожда от знатно и християнско семейство. Но, когато персийците покорили града, те отвлекли много хора. Юлия, въпреки че по това време била невръстна също попаднала между пленниците. Купил я търговец от Сирия и той дълго време се опитвал да я откаже от вярата й, но Юлия не се отрекла от Христос.

Смъртта й настъпила, когато придружавайки господаря си, св. Юлия попада на остров Корсика по време на езически празненства. Девойката категорично отказала да участва в техните ритуали, затова била подложена на унижения и жестокости - мъчителите й решили да я погубят, така както юдеите били разпънали Христа, затова направили кръст и на него разпнали мъченицата. На кръста Юлия предала Богу душата си. Това станало през ІV век.

От друга страна Юлия е женски вариант на латинското име Юлий, което означава къдрокоса, с буйна къдрава коса.

16 юли се свързва и с името на император Гай Юлий Цезар. Латинското название „юлиус" определя и месеца като посветен на Юлий Цезар (101-44 г. пр. Хр.). Днес празнуват и съименниците на императора.

Редактор "Екип на Петел",

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