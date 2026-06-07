Няколко наводнени къщи във вълчидолското село Войводино след пороя

Снимка: Пиксабей

Поройният дъжд в село Войводино, община Вълчи дол, е залял главната улица на селото и е наводнил няколко от къщите там. Това съобщават от Областната администрация във Варна.

Сигналът е подаден към оперативния дежурен в Областна администрация – Варна в 14,00 ч. от тел.112.

Не се съобщава за пострадали и бедстващи хора.

Редактор "Екип на Петел",

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