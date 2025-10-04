Няколко района във Варна без вода в събота
04.10.2025 / 09:10
снимка: Булфото
На няколко места във Варна днес ще са без вода.
Това информират от ВИК.
Поради авария без вода от 8.30 до около 18.00 ч.абонатите ще са абонатите затворени в карето бул.'Ян Хунияди',бул.'Сливница'.бул.'Република' и бул.'Трети март'.
Поради авария възможни смущения във водоподадаванто на висока зона на жк.'Аспарухово'.
