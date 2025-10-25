Няколко района във Варна без вода в събота
25.10.2025 / 10:00 0
снимка: Булфото
На няколко места във Варна днес ще са без вода.
Това съобщиха от ВиК.
От 9.30ч. до около 18.00ч. на сухо ще са абонатите живущи в района на улиците :
ул."Анна Феликсова ", ул."Вяра", бул. 3-ти Март и бул. цар Освободител
От 9.30 до около 15.00ч. част без вода ще са абонатите живущи във висока зона на кв. Виница.
