Няколко района във Варна без вода в събота

снимка: Булфото

На няколко места във Варна днес ще са без вода.

Това съобщиха от ВиК.

От 9.30ч. до около 18.00ч. на сухо ще са абонатите живущи в района на улиците :

ул."Анна Феликсова ", ул."Вяра", бул. 3-ти Март и бул. цар Освободител

От 9.30 до около 15.00ч. част без вода ще са абонатите живущи във висока зона на кв. Виница.

