Няколко самолета в готовност да евакуират българите от Близкия изток

Снимка: МТС

Министерството на транспорта и съобщенията предприе своевременни действия за осигуряване на въздушен транспорт за евакуиране на български граждани от Близкия изток. Още от 28 февруари 2026 г. се провеждат разговори с ръководствата на всички български авиокомпании, които разполагат със самолети или осъществяват дейност в региона, съобщават от МТС.

В рамките на тези действия се уточняват наличните въздухоплавателни средства, възможностите за осигуряване на необходимите слотове за излитане и кацане, както и оперативните параметри на евентуалните полети. Процесът се осъществява в тясна координация с Министерството на външните работи, компетентните национални институции, партньорски държави в региона и държавите членки на Европейския съюз. Водещ приоритет остава гарантирането на сигурността на българските граждани и създаването на условия за тяхното своевременно прибиране при първа безопасна възможност.

Към момента са осигурени два самолета Airbus A330 с капацитет по 327 места, един Airbus A321 с 220 места и до пет самолета Airbus A320 със 180 места всеки. При наличие на необходимите условия за безопасност, те могат да бъдат ангажирани за изпълнение на евакуационни полети в кратки срокове.

Поддържа се активна координация и с въздухоплавателните администрации на други държави членки на ЕС, включително обмен на информация относно планирани евакуации, възможности за съвместни действия и взаимно използване на наличния капацитет.

Правителственият самолет Airbus A319 също е приведен в готовност за участие в евакуационни операции при необходимост.

