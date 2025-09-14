Няколко централни района остават без ток в неделя

снимка: Пиксабей

Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 14 септември, без ток във Варна и областта ще са:



- от 7:00 до 16:00 ч. - гр. Варна - бул.Княз Борис I 115 (ДКС ЕАД).



- от 7:00 до 16:00 ч. - гр. Варна - карето, заключено м/у бул."Осми приморски полк", ул."Никола Вапцаров", ул."Васил Друмев" и бул."Чаталджа".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!