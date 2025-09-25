Няколко варненски района остават без вода днес

Снимка: Пиксабей

Няколко района във Варна са без вода днес, съобщават от ВиК-дружеството.



От 9 часа до около 21 часа без вода ще са в района между бул."Владислав Варненчик", бул."Васил Левски", ул."Девня" и ул."Георги Пеячевич". Причина за спирането е реконструкцията на ул."Кап. Райчо Николов", извършвана от фирма "Хидрострой".



Заради отстраняване на аварии вода няма да има на следните места:



- до около 15 часа - около Зеленчукова борса;



- до около 15 часа - бившата кооперация "Водолей" и районът около нея;



- до около 15:30 часа - част от кв. "Трошево" - между ул."Милосърдие", бул. "Цар Освободител", бул "Хр. Смирненски" и бул."Република";



- до около 17 часа - около Метан станцията, ф. "Мухтаров", "Технополис" ,"Техномаркет" и районите около тях;



- до около 18 часа - част от местност "Манастирски рид" и част от местност "Малко Ю".

