Няколко забавачки ще приемат деца във Варна между коледните и новогодишни празници

снимка Булфото

Само няколко дежурни детски градини ще работят във Варна по време на работните дни през коледната ваканция. Това реши комисията по наука и образование към Общински съвет. Окончателно решение предстои да бъде взето на идната сесия, предаде Moreto.net.



Идеята е да бъде определена по една дежурна забавачница за всеки от районите, вероятно две за „Приморски“.



Предложението, което одобри комисията, дойде от Съюза на на ръководителите в системата на народната просвета в България. Направено е на база проучване за посещаемостта през този период от годината сред директорите на детски градини във Варна.



Цифрите сочат, че всяко от детските заведения трупа огромни разходи за храна, гориво и персонал при изключително ниска посещаемост от деца. Според последните данни около 15% от родителите заявяват, че ще използват услугите на градината, но едва 7% го правят.



Има групи, в които не се явява нито едно дете. И това съвсем не са случаи по изключение. Изхвърлят се хиляди порции храна за работните дни през ваканцията, защото деца не са се явили въпреки заявката. Разходите за гориво също са хиляди левове. Изчислено е, че при последната коледна ваканция децата в градините за целия град са били 366, а персоналът от 395 души.

