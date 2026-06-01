Няколко жертви и над 20 ранени при размяна на удари между Украйна и Русия

Снимка Пиксабей

Едно дете загина, а други шестима души са ранени при атака с дронове срещу контролирания от Русия град Геническ в Херсонска област, съобщи назначеният от Москва прессекретар на губернатора Владимир Василенко, цитиран от ТАСС.

“В резултат на атаки с безпилотни летателни средства от Въоръжените сили на Украйна бяха ранени шестима мирни граждани. Загина дете, родено през 2020 г”, уточни той.

Двама мъже бяха ранени и при атака с дрон срещу Брянска област в Русия.

“Ударен дрон атакува цивилен автомобил УАЗ “Патриот” в село Старая Погощ в Суземския район. В автомобила са пътували двама мъже, които са ранени. Оказана им е медицинска помощ”, написаха местните власти в приложението Макс.

От друга страна една жена беше убита и девет ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област съобщи в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Олександър Ганжа.

"Един човек е убит, а девет са ранени. Врагът атакува близо 40 пъти четири направления в региона, използвайки дронове, артилерия и авиобомба", уточни той.

В селата Покровске и Василкивка в Синелниковския район са повредени жилищен блок и автомобили. Пострадали са петима души, включително три жени, които са настанени в болница в средно тежко състояние.

В Никополския район при различни нападения са засегнати инфраструктура, училище, жилищна сграда, административно съоръжение, бензиностанция и превозно средства. Убита е 50-годишна жена, а други четирима души са ранени, включително двама, които са в тежко състояние.

Осем души пострадаха при руски атаки и срещу Херсонска област от началото на днешния ден, съобщи ръководителят на военната администрация на областта в приложението Телеграм, цитиран от Укринформ.

“Според разследването на 31 май руската армия още веднъж използва системи за залпов ракетен огън, цевна артилерия, минохвъргачки и дронове, за да атакува населени места в Херсонска област. Към 17:30 часа осем души са ранени в резултат на руската агресия“, се казва в изявлението, предава БТА.

Прокуратурата съобщи, че село Комишани е атакувано със залпов огън, при което са ранени петима местни жители. Трима полицаи са пострадали през нощта при руска атака с дронове.

