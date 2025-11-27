Няма Черен петък в България

Кадър Нова тв

Черния петък в България не е много реален, смятат голяма част от клиентите.

Потребителите се съмняват в реалността на отстъпките, но планират масово пазаруване

Комисията за защита на потребителите (КЗП) стартира засилени проверки за нелоялни търговски практики броени часове преди кулминацията на тазгодишния Черен петък. Въпреки предупрежденията за фалшиви намаления и онлайн измами, прогнозите сочат, че българите ще похарчат над 110 милиона лева в рамките на кампанията.

Лов на нарушители

Инспекторите на КЗП следят пазара още от началото на месец ноември, когато много търговци стартираха своите промоционални кампании. Фокусът на проверките е върху коректното обявяване на намаленията и спазването на изискването старата цена да е била валидна поне 30 дни преди промоцията.

"Най-често срещаните нарушения са обичайните - необявяване на стара цена, фалшиво изписани намаления, подвеждащи потребителите. Вече има много засечени към момента фалшиви сайтове", заяви председателят на КЗП Александър Колячев.

Потребителски нагласи и съмнения

Въпреки масовия интерес, потребителите остават разделени в мнението си за реалността на отстъпките. Докато част от купувачите вече са се възползвали от по-спокойното пазаруване преди пиковите часове, други изразяват явен скептицизъм.

"Моите впечатления от минали години са, че по-скоро има трикове, няма истинско намаление", сподели Румяна, един от анкетираните потребители. Подобно мнение изрази и Теодора, която смята, че търговците изкуствено завишават цените непосредствено преди кампанията, за да обявят след това "червена цена".

Според търговските консултанти обаче, удължаването на кампанията през целия месец е в полза на клиентите, тъй като намалява напрежението и дава повече време за информиран избор.

Съвети за безопасно пазаруване

Експертите съветват потребителите да бъдат особено внимателни при онлайн пазаруването, където рисковете са най-високи.

"На първо място, аз бих бил скептичен към търговци, които не познавам, особено онлайн. Другото много важно нещо е предварително да си направим план или списък за пазаруване - от какво имаме нужда", поясни изпълнителният директор на асоциация "Активни потребители" Богомил Николов.

Той припомни едно ключово правило, което често се забравя – правото на връщане на стока без обяснение в 14-дневен срок важи единствено и само при пазаруване онлайн. При физическите магазини връщането на стока е въпрос на добра воля от страна на търговеца, освен ако стоката не е дефектна.

Според данните на Асоциацията за защита на потребителите, над 50% от българите планират покупки по време на тазгодишния Черен петък.

