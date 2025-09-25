Няма Германия, няма Лондон, българите луднаха за работа в друга страна мечта с 4500 евро средна заплата

Пиксабей

Според ново проучване Исландия е обявена за най-добрата страна за хората, които искат да започнат нов живот през 2025 година. Тази скандинавска страна заема първо място с общ резултат от 58,4 от възможни 100 точки.

Исландия е известна не само с природните си чудеса като ледници, гейзери и северно сияние, но и с високия си стандарт на живот, сигурността и щастието на гражданите си. Наскоро тя беше обявена за най-сигурната страна в света и трета по щастие.

Средна заплата: Икономическите показатели са особено привлекателни – средната заплата е около 4500 евро.

Високо качество на живот: Стабилната икономика и отличното здравеопазване я правят една от най-желаните страни за живеене и работа в Европа.

Идеално за балканците.

В класацията на десетте най-привлекателни държави за имиграция доминират европейски страни като Швейцария, Люксембург, Норвегия, Ирландия, Дания и Нидерландия. САЩ заемат седмо място, докато Великобритания е едва на 19-та позиция.

В отделно проучване за щастието на гражданите, скандинавските страни продължават да са начело:

Финландия е обявена за най-щастливата нация за осма поредна година. Дания е втора, а Исландия е трета.

За разлика от тях, САЩ са паднали на исторически ниско 24-то място, а Великобритания е на 23-то. Израел, въпреки военния конфликт, заема осмо място. В дъното на списъка остават Афганистан, Сиера Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!