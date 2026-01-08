Няма бедстващи хора в Крумовград след невиждания порой

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В общините Крумовград и Кирково има огромни щети върху инфраструктурата, но няма бедстващи хора, това каза по Нова телевизия областният управител на Кърджали Никола Чанев. Той подчерта, че след бедствието се очаква отичането на водите, за да се възстанови подаването на вода, която е спряна. Чанев обаче обясни, че тя в началото няма да е чиста и качествена.

Откъснатите семейства след сриването на мост в Крумовград могат да бъдат заредени с продукти, но засега не са поискали такива, защото били запасени.

Повечето хора, интервюирани от телевизията признават, че не са виждали подобен порой и наводнение през живота си. Много тях подчертаха, че дерето в Крумовград е било почистено през лятото и затова щетите не са по-големи.

След спирането на валежите и отичането на водите ще започне описване на щетите.

