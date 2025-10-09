Няма да има рали „Стари столици“ тази година

снимка: Булфото

53-тото рали „Стари столици“, което трябваше да се проведе в края на следващата седмица, няма да се състои. Това съобщиха организаторите на автомобилната надпревара.

„Взехме трудно решение, но поставяме на първо място сигурността на пилоти и зрители“, каза за ШУМ.БГ директорът на ралито Данчо Данчев-Данчони.

Той изтъкна три основни причини за отмяната на състезанието. „Срещнахме затруднения със застраховането на ралито, което е задължително. Имахме уговорки с компании, които не са и много, но след инцидента на планинското във Варна отказаха да ни застраховат. Другата трудност, която изникна, е осигуряване на радиовръзката за надпреварата. Човекът, който се справяше с това, отказа да дойде. Имаше други варианти, но с хората, които ни предложиха, не сме работили и няма време за репетиция. Трасето при Върбица и Велики Преслав е през пресечена местност и ако по време на състезанието няма радиовръзка, застрашаваме безопасността. Третата причина е бюджетът, но него щяхме да го закърпим“, обясни Данчев.

В съобщението си за отмяна на ралито организаторите заявяват, че таксите за участие ще бъдат възстановени на екипите.

