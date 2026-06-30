Няма да има среща на високо равнище САЩ - Иран в Катар

Пиксабей

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, ще бъдат в Доха, за да се срещнат с катарски посредници и да обсъдят преговорите между САЩ и Иран, съобщи днес говорителят на министерството на външните работи на Катар, предаде Ройтерс, цитирана от БНР

Няма да има среща на високо равнище между Вашингтон и Техеран, уточни Маджед ал Ансари по време на брифинг за медиите.

Катар не е превеждал 6 милиарда долара от замразените ирански средства на Техеран, добави той.

Доха координира действията си с Оман, който се намира на западния бряг на Ормузкия проток относно безопасното преминаване на плавателни съдове, посочи още говорителят.

Редактор "Екип на Петел",

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