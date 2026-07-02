Няма да има увеличение на заплатите на учителите в настоящия момент

Пекселс

Политиката за повишаване на учителските заплати ще продължи, но учителите няма да получат допълнително увеличение в настоящия бюджет. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката.

В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на възнагражденията. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и да надгради до тези 125 процента от средната работна заплата – в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва, предаде БНР.



"Учителите в тази нова скала за заплащането в публичния сектор да запазят нивото, което е достигнато и да се стремим към тези 125 процента, така че това би трябвало да си проличи още в бюджета за 2027 г.", каза Вълчев.



На заседанието стана ясно още, че Министерството на образованието и науката подготвя комплекс от мерки срещу преписването на държавните зрелостни изпити. По думите на министър Вълчев в момента се обсъждат различни варианти с експертните екипи на министерството.



"Единият вариант е да уплътним с допълнителни технически средства, които засичат наличието на устройства, през които може да се преписва. По-важно обаче - в следващите години ще се опитаме да създадем система, която проверявайки такъв тип неща, да ги засича с помощта на изкуствен интелект", каза още Вълчев.

Според министъра преписването често се насърчава именно от родители, които инвестират значителни средства в устройства за преписване.

Редактор "Екип на Петел",

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