Няма да местят учениците от варненското ОУ "Иван Вазов"

Няма да местят до края на учебната година ОУ "Иван Вазов" от сградата на Професионалната гимназия по електротехника, в която се помещава. Това стана ясно на заседание на ПК "Наука и образование".

Училището ще продължи да използва досегашните две сгради – тази на Центъра за специална образователна подкрепа - за учениците от първи до трети клас и тази на Професионалната гимназия по електротехника за по-големите, посочва Радио Варна.

Въпреки дискусиите през годините, училището все още няма собствена сграда, а към момента няма становище от нито една ресорна дирекция за осигуряване на нова база.

