Няма да плащаме за синя и зелена зона във Варна на 24 и 25 май

Снимка Община Варна

На 24 и 25 май (неделя и понеделник) зоната за кратковременно паркиране „синя зона“ няма да работи, съобщават от ОП „Общински паркинги и синя зона“.Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на града.

Във връзка с тържественото честване на 24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност предстоят промени в организацията на движение на пътни превозни средства в централната част на Варна.



В празничния ден затворен за движение ще бъде площад „Св. Св. Кирил и Методий” в интервала от 07:50 часа до приключване на мероприятието (около 14:00 часа), както и бул. „Мария Луиза” - в частта от пл. „Св. Св. Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Шипка”, бул. „Владислав Варненчик” - в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни” до пл. „Св. Св. Кирил и Методий” и бул. „Христо Ботев” - от кръстовището с ул. „Кракра” до кръстовището с ул. „Бачо Киро”.

Във връзка с провеждането на празнично шествие от 09:00 часа до приключване на мероприятието (около 14:00 часа) на 24 май ще бъдат затворени улици и булеварди, както следва:



• Бул. „Христо Ботев” - от кръстовището с ул. „Кракра” до кръстовището с ул. „Бачо Киро”;



• Бул. „Владислав Варненчик” - в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни” до пл. „Св. Св. Кирил и Методий”;



• Бул. „Мария Луиза” - в частта от пл. „Св. Св. Кирил и Методий” до кръстовището с бул. „Сливница”;



• Бул. „Осми Приморски полк” - от кръстовището с бул. „Сливница” до кръстовището с бул. „Цар Освободител”;



• Бул. „Княз Борис I” - от кръстовището с бул. „Цар Освободител” до кръстовището с бул. „Сливница”;



• Бул. „Сливница” – от сградата на Община Варна до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;



• Ул. „Братя Миладинови” - от кръстовището с бул. „Осми Приморски полк” до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;



• Ул. „Македония” - от кръстовището с бул. „Осми Приморски полк” до кръстовището с ул. „Марин Дринов”;



• Бул. „Владислав Варненчик” - в отсечката от кръстовището с ул. „Отец Паисий” до пл. „Св. Св. Кирил и Методий”;



• Ул. „Македония” - в частта от кръстовището с бул. „Осми Приморски полк“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;



• Ул. „Д-р Пискюлиев” - от кръстовището с бул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Георги Бенковски”;



• Ул. „Бачо Киро“ – от кръстовището с ул. „Русе“ до кръстовището с бул. „Христо Ботев“;



• Ул. „Шипка“ – от кръстовището с ул. „Хан Аспарух“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“;



• Ул. „Антим I“ – от кръстовището с бул. „Съборни“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“;



• Бул. „Съборни“ в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Вл. Варненчик“, пътното платно посока Централна поща.



Няма да се позволява напречно пресичане на булевардите в посочените отсечки.



Шествието ще се движи по двете платна на бул. „Мария Луиза“, ще премине пред Община Варна и ще продължи организирано в две посоки:



- Движещите се в дясното платно на бул. „Мария Луиза“ ще се отклонят по бул. „Сливница”. Шествието ще продължи към входа на Икономически университет – Варна.



- Движещите се в лявото платно на бул. „Мария Луиза“ продължават по бул. „Осми Приморски полк” до кръстовището с бул. „Цар Освободител”.



По повод тържественото честване на 24 май промени в организацията на движение ще има и в с. Тополи. Затворена ще бъде ул. „Д-р Липов“ в частта от ул. „Медвен“ до ул. „Стоян Буйнов“, както и ул. „Тракийска“ в частта от ул. „Александър Димитров“ до ул. „Д-р Липов“. Ограничението се отнася за интервала от 07:00 ч. до приключване на празничното събитие (около 19:00 ч.). За същото време се преустановява и излазът на ППС откъм пресечните на ул. „Д-р Липов“ - ул. „Медвен“, ул. „Тракийска“ и ул. „Стоян Буйнов“.



Промяната в организацията на движението ще бъде осигурена от Областната дирекция на МВР – Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!