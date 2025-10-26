Няма да почива на Димитровден

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Димитровден е! Пожелаваме здраве и усмивки на любимия ни водещ! Това пишат от „Пееш илилъжеш“ за Димитър Рачков.

Тази вечер – навръх именния си ден, както и именния ден на сина си, който носи името му, Рачков ще работи. Тази вечер сцената на „Пееш или лъжеш“ ще блести чаровната Михаела Маринова.

Димитър Минков Рачков е български театрален актьор и телевизионен водещ. Добива популярност покрай работата си в предаванията Господари на ефира, Като две капки вода, Пълна лудница и др.

Роден е на 18 септември 1972 г. в Бургас. Образование в ПГСАГ „Кольо Фичето“ в Бургас с паралелка геодезия. През 1995 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова и проф. Пламен Марков.

През 1999 г. прави своя филмов дебют в сериала „Големите игри“ за БНТ под режисурата на Иванка Гръбчева. Рачков е известен с филмовите роли, измежду които са Дочко Булгуров в „Патриархат“ на режисьора Дочо Боджаков през 2005 г., Лейтенант Николов в „Бунтът на L.“ на Киран Коларов през 2006 г., Иван Георгиев в „Пътят към Коста дел Маресме“ на режисьора Иван Ничев през 2014 г., Ангел Господинов в комедийния сериал „Полицаите от края на града“ на режисьорите Николай Илиев и Магърдич Халваджиян през 2018 г. и Киша в „Голата истина за група Жигули“ на режисьора Виктор Божинов през 2021 г.

Участва в новогодишните програми „Балканска кръчма“ и „Сребърни ята“ на режисьора Димитър Шарков.

До 2004 г. участва в комедийното музикално предаване „Клуб НЛО“ за Канал 1 на Българска национална телевизия.

От 2004 г. е част от Глобал Вижън. Там той е поканен да води предаването за телевизионни гафове „Господари на ефира“ по Нова телевизия, където често си партнира с Васил Василев-Зуека. Води телевизионното шоу „Като две капки вода“ както от самото му начало до 2020 г. със Зуека, така и от 2022 г. в партньорство с Герасим Георгиев – Геро. Водещ е и на първия сезон на „Маскираният певец“ през 2019 г.

През 2021 г. е водещ на „Забраненото шоу на Рачков“ по NOVA, между 2022 и 2023 г. – на „С Рачков всичко е възможно“, а от 2024 г. – на „Пееш или лъжеш“.

През 2006 г. се ражда синът му Димитър от връзката му с Христина Апостолова.

