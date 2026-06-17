Няма кандидатури за подуправител на НЗОК в последния ден

кадър: Петел

Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управителят и подуправителят на Касата подадоха оставки.

Оставките бяха подадени броени часове след като от "Прогресивна България" предложиха предсрочното освобождаване на двамата.

До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител, предаде БНР.

Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателният избор.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!