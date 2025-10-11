Няма край! Турция ни вкара пети гол с лекота

кадър: БНТ

България и Турция играят при 1:5 в световната квалификация на стадион "Васил Левски" в София. Звездата Арда Гюлер даде аванс на гостите в 11-ата минута. Нашите обаче изравниха бързо с попадение на Радослав Кирилов след 120 секунди. в началото на второто полувреме Виктор Попов си вкара автогол и турците отново поведоха. В 53-ата минута звездата на Ювентус Кенан Йълдъз реализира трети гол в българската врата. След три минути лявото крило вкара от подобна ситуация за 4:1. В средата на второто полувреме Мехмет Зеки Челик покачи с глава на 5:1, предаде Спортал.

България 1:5 Турция



0:1 Арда Гюлер (11)

1:1 Радослав Кирилов (13)

1:2 Виктор Попов (50 - автогол)

1:3 Кенан Йълдъз (53)

1:4 Кенан Йълдъз (56)

1:5 Мехмет Зеки Челик (66)

Стартовите състави:

България: 1. Димитър Митов, 6. Виктор Попов, 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 2. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 18. Ивайло Чочев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков.

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 6. Оркун Кьокчу, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.

