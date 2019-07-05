Няма лъжа, няма измама: Родна двойка планира сватба в тролей в София

Кадър Нова тв

Сватбен тролей ще обикаля улиците на София в неделя. Най-шармантната свекърва Ива Петкова ще посреща гостите с бели целувки. Жоро е минал тежък кастинг за тролейбусен шофьор, който ще шофира тролея, разказва Румен Бахов пред Нова тв.

Тролейбусът ще бъде украсен, а по таблото ми ще минават надписи с поздравления. В тролея ще има кетъринг с целувки, ще се пускат балони с хелий.

Младите заминават на круиз по Нил - сватбен подарък от свекървата.

Тролеят ще чака пред църквата младоженците и той ще превози гостите до мястото на празненството. "Това всъщност е моята изненада за младите", коментира Петкова.

Превозното средство спокойно може да качи до около 160 души.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html