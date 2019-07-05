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Няма лъжа, няма измама: Родна двойка планира сватба в тролей в София

05.07.2019 / 08:53 0

Кадър Нова тв

Сватбен тролей ще обикаля улиците на София в неделя. Най-шармантната свекърва Ива Петкова ще посреща гостите с бели целувки. Жоро е минал тежък кастинг за тролейбусен шофьор, който ще шофира тролея, разказва Румен Бахов  пред Нова тв.

Тролейбусът ще бъде украсен, а по таблото ми ще минават надписи с поздравления. В тролея ще има кетъринг с целувки, ще се пускат балони с хелий. 

Младите заминават на круиз по Нил - сватбен подарък от свекървата. 

Тролеят ще чака пред църквата младоженците и той ще превози гостите до мястото на празненството. "Това всъщност е моята изненада за младите", коментира Петкова.

Превозното средство спокойно може да качи до около 160 души. 

 

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