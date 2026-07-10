Няма опасност за живота на двамата пострадали при тежката катастрофа на "Тракия"

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Няма опасност за живота на двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" в района на Карнобат, при която ТИР излезе от платното, премина мантинелите и се вряза в два автомобила в насрещното платно.

И двамата ранени са мъже, като единият е приет в Бургаската областна болница, а другият в болница "Сърце и мозък". Те са в стабилно състояние - в съзнание са и са контактни.

При инцидента един човек загина на място. Шофьорът на камиона не е пострадал и в момента го разпитват от полицията, предаде БНР.

Заради образувалото се в района 8-километрово задръстване е била демонтирана част от матинелата, така че колите да могат да обърнат и да тръгнат в обраната посока към пътен възел "Зимница" в посока Бургас.

В платното в посока София няма коли към момента, а ТИР-ът е в нивите.

От АПИ съобщават, че вече е възстановено движението при км 222 на АМ "Тракия" в посока Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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