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Няма пострадали при катастрофата, която ограничи движението по пътя Гурково - Велико Търново

23.06.2026 / 21:27 0

Снимка: Булфото

Няма пострадали при пътнотранспортното произшествие, заради което движението в Прохода на Републиката беше ограничено. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Към момента движението в района не е затруднено, предава БТА.  

Сигнал за пътнотранспортното произшествие, което е станало в района на Пчелиново, е получен в 18:42 ч., посочиха от полицията. По първоначална информация то е между товарен и лек автомобил. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. 

По-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха, че временно движението по пътя Гурково - Велико Търново при 34-ти км в област Стара Загора е ограничено в двете посоки поради пътнотранспортно произшествие.

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