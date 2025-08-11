Няма пострадали при пожара, избухнал на ферибот в Италия

Снимка: Булфото, илюстративна

Няма пострадали на италианския ферибот, на който избухна пожар. Фериботът е пътувал от Палермо за Неапол, като на него е имало 155 души.

Фериботът се е намирал в Неаполския залив, северозападно от остров Капри, на около 15 мили от пристанището на Неапол, когато избухнал пожар в машинното отделение. Той е бил потушен от екипажа и не се съобщава за пострадали, предава БНР. Не се е наложила евакуация на пътниците, които са останали невредими на борда.

Пожарът обаче причинил повреда на двигателите, оставяйки кораба да се носи по течението.

Капитанът му незабавно е подал сигнал за бедствие по радиото, активирайки аварийни процедури, а пристанищната администрация на Неапол е координирала спасителните операции.

Два влекача от Неапол изтеглиха плавателния съд до пристанището, асистирани от два патрулни кораба на бреговата охрана.

От специализирания сайт Marittimienavi уточняват, че морските власти ще започнат разследване, за да установят причината за пожара. От профсъюза Генерален съюз на труда, море и пристанища (UGL Mare e Porti) изразиха благодарност към екипажа, реагирал съобразно добрата си подготовка и опит при критични ситуации.

