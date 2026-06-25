Няма потвърждение за спукана гума на тира, причинил катастрофата с три жертви по "Тракия" вчера

кадър: Фейсбук, Иван Янев

Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата с три жертви край Ямбол вчера. Това съобщи на брифинг през журналисти в Ямбол прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура-Ямбол, който е наблюдаващ досъдебното производство.

Прокуратурата работи по всички версии за настъпилото произшествие, добави той, цитира от БТА. Илиев посочи, че няма данни шофьорът на камиона да е заспал. Има спирачен път, каза още той. Извършен е оглед на местопроизшествието, назначена е автотехническа тройна експертиза, направен е обстоен преглед на местопроизшествието, заяви прокурорът. Иззети са множество обективни находки, както и двата автомобила, които са транспортирани до паркинг, допълни наблюдаващият прокурор.

Камионът е собственост на шофьора, тахографът показва, че е шофирал с разрешената скорост, поясни още Илиев. Камионът е бил празен в момента на инцидента.

Прокуратурата в Ямбол ще поиска постоянен арест за шофьора на камиона. Той бе задържан вчера за срок до 24 часа, предстои вземане на мярка за задържане до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест, каза прокурор Илиев. Към момента тече привличане на шофьора на товарния автомобил в качеството му на обвиняем. Работното обвинение, което е съгласувано с Ямболска окръжна прокуратура, е за деяние по чл. 343, ал. 4 – за пътнотранспортно произшествие с настъпила смърт на две и повече лица, обясни Илиев.

Самото пътнотранспортно произшествие е настъпило вчера около 12:48 часа на АМ „Тракия“. Товарен автомобил, движещ се в посока към София, губи управление, навлиза в насрещната лента, преминавайки през мантинелите и се удря в движещ се към Бургас лек автомобил, в който са пътували петима души – две деца и трима възрастни. Двете деца и шофьорът на лекия автомобил умират на място, другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, където се борят за живота им и към момента, обясни Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!