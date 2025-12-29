Няма промяна в състоянието на Боби Михайлов

Булфото

Състоянието на легендата на българския футбол Борислав Михайлов остава непроменено. Бившият президент на БФС беше приет преди месец в столична клиника, след като получи инсулт.



"Лекарите денонощно се грижат за Борислав Михайлов. По желание на семейството на Боби е невъзможно изтичане подробна информация. Това, което може да се каже в резюме, е че няма огромна промяна", лаконични бяха източници на Блиц.



Не само цялата левскарска общност, но и всички в България стискат палци и пожелават на легендарния вратар на Левски и националния отбор скорошно възстановяван

