Няма пряка опасност пожарът в община Сунгурларе да засегне село Скала

Снимка: Община Сунгурларе

Няма пряка опасност пожарът, който бушува трети ден, в Сунгурларска община да засегне село Скала. Преди два часа от общината заявиха, че огънят се е разраснал и се е насочил към населеното място. Цял ден продължиха дейностите на терен.

Пожарникари гасят и огън между средецките села Синьо Камене, Сливово и Гранитец.

Обърнатата посока на вятъра и скоростта му цял ден пречат на гасенето на пожара. Този следобед бяха включени трактори с брани, които направиха просеки в нивите. Целта бе да се реагира максимално бързо, ако се наложи евакуация на жителите на село Скала.

За БНР кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов съобщи:

"Положението е овладяно, няма опасност за населеното място, но продължава гасенето и въздушно и наземно и всякак. Има два самолета, два хеликоптера, 10 пожарни, много доброволци, има земеделци, трактори, булдозери, просто много е силен вятърът и температурите са много високи".

В община Средец остава обявеното бедствено положение. Там огънят е на голям периметър в труднодостъпни места в гората. Министерството на отбраната прати в помощ два екипажа с хеликоптери "Кугър" от състава на 24-та авиобаза в Крумово.

Директорът на бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев уточни:

"Работят екипи на място и макар че духа вятър, надяваме се там ситуацията да бъде по-благоприятна за нас днес. Надяваме се да го овладеем".

