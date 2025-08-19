Няма вода за напояване: Производители на плодове и зеленчуци искат Народното събрание да реагира

Булфото

Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ изпрати днес отворено писмо до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, както и до председателите на парламентарните групи в Народното събрание, с искате за спешна среща заради задълбочаващата се криза с липсата на вода за напояване.

Българските производители на плодове и зеленчуци са изправени пред реален риск от унищожение на продукцията, оцелявала след тежките климатични условия тази година. При невъзможност за напояване, ударът върху сектора ще бъде необратим, а с него и върху вътрешната продоволствена сигурност на страната.

„Въпреки предходно отправено искане до МОСВ за среща, реакция не последва. Ето защо настояваме за незабавни действия и координирана институционална намеса“, казва председателят на сдружението Цветан Цеков, цитиран от БГНЕС.

Производителите искат реален достъп до водни ресурси за напояване, улеснен уведомителен режим за ползване на повърхностни води и среща с институциите, отговорни за управлението на водите, в най-кратки срокове.

„Молим да бъдем изслушани и в парламентарната комисия по земеделие, за да запознаем народните представители с текущото състояние на сектора и проблемите, които притискат българските земеделски производители. Опасността от фалити и изчезване на производството на родни плодове и зеленчуци е огромна и наша отговорност е да направим всичко възможно това да бъде предотвратено“, добавя Цеков.

