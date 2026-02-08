реклама

Няма загинали в катастрофи у нас за изминалия ден

08.02.2026 / 10:40 1

снимка: Булфото

През изминалото денонощие в страната са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 13 души, загинали няма. Това съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани една тежка и 44 леки катастрофи, един човек е ранен. 

От началото на месеца в 80 пътни инцидента в страната са загинали трима души, а 93 са ранени. 

От началото на годината в катастрофи живота си са загубили 40 души, пострадалите са 601. Регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия от началото на 2026 г. са 493. При сравнение с реалните данни за загиналите (39) през същия период на 2025 г. се отчита един загинал участник в движението повече през 2026 г.

Коментари
0
0
MrBean (преди 50 минути)
Рейтинг: 208060 | Одобрение: -1600
Добра новина!

