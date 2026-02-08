Няма загинали в катастрофи у нас за изминалия ден

снимка: Булфото

През изминалото денонощие в страната са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 13 души, загинали няма. Това съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани една тежка и 44 леки катастрофи, един човек е ранен.

От началото на месеца в 80 пътни инцидента в страната са загинали трима души, а 93 са ранени.

От началото на годината в катастрофи живота си са загубили 40 души, пострадалите са 601. Регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия от началото на 2026 г. са 493. При сравнение с реалните данни за загиналите (39) през същия период на 2025 г. се отчита един загинал участник в движението повече през 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!