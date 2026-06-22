Няма заповед за арест на Невзоров, след като е бил разпитан от МВР и Прокуратурата

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Олег Невзоров е бил установен от служители на МВР веднага след влизането си в България на 16 юни 2026 г., като за това незабавно е била уведомена Варненската окръжна прокуратура, предаде БТВ.

По информация на компетентните органи, Невзоров е бил разпитан от служители на реда, а впоследствие е бил осигурен за разпит и от органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР.

Според информация на bTV спрямо Невзоров не е била издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата.

Именно тя е единственият орган, който разполага с правомощията да издаде подобна заповед.

Редактор "Екип на Петел",

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