реклама

Няма заповед за арест на Невзоров, след като е бил разпитан от МВР и Прокуратурата

22.06.2026 / 15:29 1

Кадър Фб

Олег Невзоров е бил установен от служители на МВР веднага след влизането си в България на 16 юни 2026 г., като за това незабавно е била уведомена Варненската окръжна прокуратура, предаде БТВ.

По информация на компетентните органи, Невзоров е бил разпитан от служители на реда, а впоследствие е бил осигурен за разпит и от органите на прокуратурата. До предаването му на прокуратурата той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР.

Според информация на bTV спрямо Невзоров не е била издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата.

Именно тя е единственият орган, който разполага с правомощията да издаде подобна заповед.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
2
0
Серж (преди 15 минути)
Рейтинг: 242573 | Одобрение: 49113
Е, как ще го арестува, щом й е наредено да си кротува!....

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама