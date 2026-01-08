стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна"

Няма затворени пътища във Варна и областта, съобщиха от Областното пътно управление.

До 20 часа остава забраната за движение на товарни автомобили над 12 тона, защото е имало няколко тира в района на Баир баши, които са препречили пътя, но вече са отстранени, съобщи Георги Стратиев, директор на ОПУ.

Възстановено е електрозахранването в селата Долище, Куманово, Слънчево, Игнатиево.

Кв. "Акациите" в община Белослав е без ток от ранния следобед. Работи са по отстраняване на аварията, която е извън населеното място.

Без ток е местност Пчелина във Варна.

Няма бедстващи хора и закъсали автомобили, предаде Радио Варна.

