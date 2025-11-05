Няма желаещи за зимното поддържане на два варненски района

Булфото

Срокът за подаване на оферти за зимно поддържане на два от районите във Варна - "Приморски" и "Младост", е удължен с десет дни. Причината е, че няма желаещи фирми да поемат дейността и ще бъде обявена нова обществена поръчка. Това стана ясно след края на разширеното заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия.

Община Варна няма сключени договори със снегопочистващи фирми, но след проведена процедура, има по двама кандидати за районите "Одесос", "Аспарухово" и "Владислав Варненчик". В момента там се разглеждат офертите и се очаква договорите да бъдат сключени до края на месеца, информира Тихомир Тимов, началник отдел "Общинска инфраструктура" в Община Варна, предаде Радио Варна.

Общините от Варненска област имат готовност за посрещане на зимата, съществува добра координация между институциите, съобщи областният управител на Варненска област проф. Андрияна Андреева. В общините Аврен , Аксаково, Белослав, Дългопол, Девня, Долни чифлик и Суворово има сключени договори за поддържане на пътищата през зимата. В други общини като Ветрино, Вълчи дол и Провадия ще разчитат на собствен ресурс от техника и вече са осигурили необходимите материали, свързани с поддържане на пътищата през зимата. Община Бяла отново ще сключи договор със земеделски производители, които имат необходимата тежка техника.

Всички 12 общини в областта са актуализирали общинските планове за действия при зимни условия и кризисни ситуации. Актуализирани са и схемите за оповестяване и комуникация на членовете на общинските щабове за защита при бедствия с оперативния център, както и с оперативния дежурен в Областна администрация.

От Регионалното управление на образованието са информирали, че всички 122 училища на територията на областта са с осигурено отопление, от "Енерго про" съобщават,че имат готовност за зимата, но падналите дървета предизвикват аварии , 8500 дървета са за санитарна сеч. Директорът на Областно пътно управление във Варна Георги Стратиев каза, че има действащи договори за поддържането на републиканските пътища от първи, втори и трети клас, както и за автомагистрала "Хемус". Шест са опорните пунктове в региона,където ще има техника и материали, има и шест спомагателни .

С почистването на републиканските пътища ще бъдат ангажирани 87 машини, а за "Хемус" - 29, съобщи Стратиев. Той е категоричен, че техниката трябва да излиза на пътя преди снеговалеж, поне два часа по-рано машините да бъдат на определени точки, разпределени по републиканските пътища, за да има готовност веднага да започнат обработка на настилките. За поддържането на Аспаруховия мост се грижи Община Варна. Единственият път, който няма да бъде обект на почистване, е път 396 – Дюлинския проход, тъй като там се извършват ремонтни дейности.

