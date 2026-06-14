Ню Йорк Никс дочака титлата в НБА след 53 години и пореден обрат

Стопкадър Х

Лигата на Извънземните има нов шампион.

Ню Йорк Никс спечели шампионската титла на НБА за първи път от 1973 г. насам, след като направи победен обрат и победи Сан Антонио Спърс с 94:90 (13:23, 24:19, 28:30, 29:18). По този начин нюйоркчани взеха финалната серия за трофея „Лари О'Брайън“ с общ резултат 4-1.

Петият мач от серията много приличаше на предишните четири. „Шпорите“ взимаха двуцифрен аванс през първата част, а след това нюйоркчани се съвземат. Този път Никс навакса пасив от 16 точки, за да стигне до победата, пише Блиц.

Джейлън Брънсън вкара 29 от 45-те си точки в мача през второто полувреме. Той добави и три борби и три асистенции. 45 точки е рекорд за играч в историята на Ню Йорк Никс във финален мач на НБА, а цялостното му представяне в серията му донесе приза за Най-полезен играч във финалите.

Брънсън е едва вторият играч в историята на НБА, който вкарва 45 точки при гостуване в мач, донесъл шампионския трофей на отбора му. Другият с подобно постижение е Майкъл Джордан срещу Юта Джаз през 1998 г. при шестата титла на Чикаго Булс.

Нито един друг играч на гостите не успя да стигне до границата от 15 точки. Най-близо до това беше Микал Бриджес, който вкара 14. Джош Харт добави 13 и спечели 11 борби.

Дилан Харпър блесна с 25 точки за Сан Антонио, а звездата Виктор Уембаняма завърши с дабъл-дабъл – 19 точки и 14 борби.

Редактор "Екип на Петел",

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