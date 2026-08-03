"Ню Йорк пост": Инфантино е поискал помощ от Марко Рубио, за да запази поста си

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Президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино иска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да му помогне да запази поста си и е насрочил частни разговори с държавния секретар Марко Рубио, съобщи днес „Ню Йорк пост“.

Два източника, запознати с въпроса, потвърдиха, че Инфантино ще проведе разговор с най-висшия американски дипломат днес вечерта, българско време, предава БТА.

„Той искаше да се свърже онлайн със секретаря и да поговори за това как футболът може да бъде форма на мека сила за Америка“, каза вътрешен човек, запознат с въпроса. „Но всички знаем, че става въпрос за защита на работните места. В този момент не става въпрос за нищо друго.“

ФИФА беше предложила да събере до 4,2 милиарда долара чрез продажба на дял от около 20% в ново юридическо лице, което щеше да управлява турнирите на ѝ, включително Световното първенство. Подозренията бяха, че новото търговско дружество ще бъде създадено върху частната инвестиционна компания на Джош Кушнер, зет на Тръмп. Но лавина от критики, както и призиви за оставка, оттегляне на доверие и търсене на нови кандидатури за поста, се стовариха върху лидера на световния футбол от миналия вторник насам.

Кевин Ламур, главен оперативен директор на ФИФА, заяви пред Асошиейтед прес в петък, че се чувства „измамен“ от действията на Инфантино, заявявайки, че не е знаел за тайните разговори.

Прекратеният план щеше да доведе до създаването на ново дъщерно дружество, наречено FIFA Forward Enterprise, което да управлява новия бизнес. Планът, за който първо съобщи лондонският вестник „Таймс“, разгневи футболните босове по целия свят, които твърдяха, че са научили за него само от медийни публикации, а УЕФА и КОНКАКАФ бяха първите регионални конфедерации, които оттеглиха подкрепата си за шефа на ФИФА.

Редактор "Екип на Петел",

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