"Ню Йорк таймс": Тръмп и Путин тръгнаха от летището в една лимузина и без преводачи

кадър: Нова тв

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп напуснаха летището заедно, в една лимузина и без преводачи, след пристигането на руския лидер в Аляска, съобщи в. „Ню Йорк таймс“.

Изданието подчерта, че „съвместното пътуване на лидерите на двете суперсили, при това противостоящи си, не е често срещано събитие“.

„Ню Йорк таймс“ отбеляз, че Путин говори достатъчно добър английски, за да поддържа разговор и че съвместното им пътуване ще добави към мистерията, какво ли двамата са говорили на четири очи.

Срещата между двамата лидери, която започна в 19:26 ч. местно време (22:26 ч. българско време) продължава вече над час, допълва Нова тв.

Междувременно група демонстранти издигна жълто-сини плакати с надпис „Заставаме до Украйна“ пред база „Елмендорф-Ричардсън“, в която се провежда срещата, отбеляз „Ню Йорк таймс“.

Протестиращите заявиха, че срещата на високо равнище е срам за Аляска и успех в публичните отношения за Путин.

Същевременно присъстващият на протеста Морис Хансен, републиканец и пенсиониран заварчик, отбеляза пред изданието, че подкрепя провеждането на срещата. „Убийствата трябва да спрат“, заяви той, докато развяваше украинското знаме.

