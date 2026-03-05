Нюкасъл шокира Ман Юнайтед в последната минута и грабна победата

кадър: Спортал

Нюкасъл постигна изключителен успех с 2:1 над Манчестър Юнайтед в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг. Успехът на домакините е от изключително значение, тъй като бе постигнат с човек по-малко след изгонването на Джейкъб Рамзи в първата минута на добавеното време.

Именно в този период дойде и първата голяма драма в двубоя. Веднага след изгонването на крилото се стигна до дузпа, реализирана от Антъни Гордън (45+6’). Каземиро успя да изравни чак в деветата минута на продължението на първата част. Появилият се от пейката Уилям Осула донесе победата на тима на Еди Хау в последната минута на двубоя.

Това бе втора загуба на “червените дяволи” с човек повече през тази кампания, след като по-рано през сезона те допуснаха поражение в подобна ситуация и от Евертън. За домакините пък това бе изключително важен успех в предстоящата изключително тежка седмица и предстоящи срещи с Манчестър Сити и Барселона в следващите дни, предаде Спортал.

Нюкасъл започна добре срещата, но постепенно загуби инерция и даде възможност на гостите да изнесат добра втора половина на първото полувреме. Противно на логиката домакините изнесоха много силно второ полувреме и изобщо не позволиха да се усети, че са с човек по-малко на терена. Това бе и първо поражение на Майкъл Карик като треньор на Манчестър Юнайтед.

Срещата започна с дълго разиграване от страна на “свраките”, които опитаха да наложат първоначален домакински натиск. След дълго разиграване и центриране отляво кълбото достигна до Киърън Трипиър. Десният бек сякаш опита да комбинира със свой съотборник, но топката прие сложна парабола и срещна дясната греда на Сене Ламенс. “Червените дяволи” отговориха с отлична преса високо по терена, която доведе до открадване на топката, но Матеус Куня прибърза и стреля много неточно. Последваха неточни изстрели на Еланга и Харви Барнс, който премина покрай лявата греда. В 18-ата минута при едно центриране пред наказателното поле Дан Бърн нацели с лакът в лицето Люк Шоу, но реферът подмина положението, макар гостите да имаха претенции.

В средата на първата част отлична ситуация се предостави и пред Бенямин Шешко. Бруно Фернандеш центрира към словенеца, който между трима направи всичко възможно да стреля, но в крайна сметка фаулира Тонали. Играчите на Манчестър Юнайтед стигнаха до последователни корнери в средата на първата част и особено при първия центрирането бе опасно, но Трипиър се справи. Няколко минути преди края на първата част Коби Мейно стреля опасно, но Аарън Рамсдейл се намеси отлично. Най-добрата ситуация за “червените дяволи” дойде в края в последните минути, когато Матеус Куня напредна на скорост и стреля, стражът на домакините отново се намеси, но топката отиде към Брайън Мбемо, който от съвсем близо не успя да уцели рамката на вратата.

Последва бърза атака на футболистите на Нюкасъл, при която топката бе отклонена към Джейкъб Рамзи, той отигра топката, премина покрай Сене Ламенс, но се строполи на тревата. Повторенията показаха, че халфът симулира в желанието си да получи дузпа. Реферът Гордън Бенкс вдигна втори жълт картон на играча и го изгони от игра. Последваха нови ситуации и пред двете врати. Куня отново стреля, но не справи на нужното ниво. Последва бърза атака на Атнъни Гордън, който влезе в наказателното поле и след контакт с бедрото на Бруно Фернандеш падна, но този път дузпа бе отсъдена. Именно крилото застана зад бялата точка и реализира за 1:0.

Драмата в края на първата част обаче нямаше край. Играта продължи с атака на гостите по десния фланг, където се стигна до нарушение. Бруно Фернандеш застана зад топката и центрира към Каземиро, който с глава в 54-ата минута на първата част изравни резултата за 1:1.

Мениджърът на Нюкасъл направи промяна на почивката и пусна Джо Уилок в игра на мястото на Харви Барнс. Втората част започна с равностойна игра, като футболистите на “свраките” опитваха да демонстрират желание и да задържат топката, когато има възможност. Гостите пък често застрашаваха своя противник на скорост, но на няколко пъти последният пас бе сбъркан. Играчите на Еди Хау демонстрираха много вяра и енергия в началото второто полувреме. В 60-ата минута Бруно Фернандеш прати отличен пас в пеналта към Брайън Мбемо, но камерунецът не се ориентира добре.

В 65-ата минута центриране от фал бе пратено много опасно в близост до голлинията, но отиде в корнер. Играчите на домакините бурно протестираха с претенции, че играч на “червените дяволи” е играл с ръка, но преглед с ВАР не промени решението за ъглов удар. Корнерът също донесе нова опасност пред Ламенс, след като Антъни Гордън бе намерен на задна греда, но бившият играч на Евертън не намери вратата. Гостите на свой ред пропуснаха отлична възможност четвърт час преди края на редовното време, когато отново португалският капитан на тима намери в чудесна позиция Лени Йоро, но ударът на френския защитник бе спасен от Рамсдейл. Минута по-късно ситуация се повтори, но този път Мануел Угарте стреля неточно.

Рамсдейл направи нова фантастична намеса в предпоследната минута на първата част след много качествен удар на Джошуа Зиркзее. Така се стигна до последната минута на редовното време, когато появилият се от пейката Уилям Осула, който демонстрира отлична скорост в празно пространство, справи се с неориентирания Тайлър Маласия и отправи изключителен удар в далечния ъгъл на Ламенс, който не помръдна и само я изгледа как влетя в мрежата му.За Нюкасъл това бе едва втора победа в последните пет мача, но тя е от изключително значение, защото им позволи да сложат край на негативната серия от две поредни поражения. Манчестър Юнайтед пък продължава да заема третото място, тъй като Астън Вила също загуби своята среща.

