Нюз.бг: Радев и ПБ няма на подкрепят Йотова за президент

Булфото

Румен Радев и "Прогресивна България" няма да подкрепят Илияна Йотова на президентските избори и ще заложат на собствен кандидат. Това твърди кулоарна информация, която вече усилено се коментира в политическите среди, пише News.bg.



Според източници на медията най-обсъжданият вариант за кандидат е Даниел Вълчев – декан на Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Самият Вълчев вече загатна, че не изключва връщане в политиката, след като дълги години стоеше далеч от активния партиен живот.

Разцепление във вота около Радев?

Политически анализатори коментират, че подобен ход може сериозно да размести пластовете преди президентския вот.

Ако кандидат на "Прогресивна България" влезе в битката, гласовете в по-левия, патриотичен и русофилски спектър могат да се разпилеят между Илияна Йотова, евентуален кандидат на "Възраждане" и номинацията, подкрепена от Радев.

Това би направило балотажа напълно непредвидим.

Отваря ли се път за ПП-ДБ?

На този фон се коментира, че подобен сценарий може да отвори сериозен шанс за кандидат на ПП-ДБ.

Все по-често се споменава името на Андрей Гюров като възможна президентска фигура на формацията.

Според анализатори до изборите има достатъчно време управлението да натрупа негативи и да разочарова част от избирателите си, което допълнително може да обърне политическата картина.

Йотова остава фаворит, но…

Към момента Илияна Йотова продължава да бъде разглеждана като един от фаворитите за президентския пост. Без подкрепата на Радев и свързания с него политически ресурс обаче, пътят ѝ към балотаж вече не изглежда толкова сигурен.

Особено ако част от традиционния ѝ електорат приеме евентуалното раздалечаване между нея и държавния глава като знак за вътрешен разрив в досегашния тандем.

