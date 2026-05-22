ОАЕ не вярват, че ще има сделка между САЩ и Иран за Ормузкия проток

САЩ и Иран имат едва „50 на 50“ шанс да постигнат споразумение, което да доведе до нормализиране на ситуацията в Ормузкия проток. Това заяви високопоставеният съветник на президента на Обединените арабски емирства Анвар Гаргаш.

По време на форума GLOBSEC в Прага той призова Техеран да не надценява позициите си в преговорите, които се водят на фона на крехкото примирие в конфликта в Близкия изток.

„Иранските власти са пропускали много възможности през годините, защото имат склонност да надценяват картите, с които разполагат“, каза Гаргаш, цитиран от БГНЕС.

„Надявам се този път да не допуснат същата грешка“, добави той, цитиран от АФП.

Богатите на петрол ОАЕ, които приемат американски военни бази, са били подложени на около 3300 атаки с дронове и ракети по време на 40-дневната война, започнала на 28 февруари, посочи Гаргаш. По думите му едва около 4% от тях са успели да преодолеят противовъздушната отбрана.

Той подчерта, че блокираният от Иран Ормузки проток, през който обичайно преминава около една пета от световния петролен износ, трябва да възстанови нормалното си функциониране.

„Преговори, които просто да доведат до примирие и да посеят семената на бъдещ конфликт, не са това, което търсим“, заяви Гаргаш.

„Ормузкият проток ясно трябва да се върне към статуквото и да остане международен воден път“, добави той.

По отношение на иранската ядрена програма Гаргаш призна, че опасенията на държавите от региона са се засилили.

„Иранската ядрена програма беше второто или третото ни притеснение, а сега е първото“, каза той.

„Видяхме, че Иран е способен да използва всяко оръжие, с което разполага. Това научихме от този конфликт“, подчерта съветникът на президента на ОАЕ.

