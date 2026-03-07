ОАЕ спират всички полети от и до Дубай

Пиксабей

Обединените арабски емирства съобщиха, че отменят всички полети от и до Дубай до второ нареждане.

Съобщението дойде след инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището рано тази сутрин, предаде БНТ.

Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби. Очакваше се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи.

Засега не е ясно дали полетът предвиден за тази вечер ще може да се осъществи.

