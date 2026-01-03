ОББ: Не е начисляваме такси за превалутирането на левовите баланси

Кадър ОББ

Една от големите банки у нас - ОББ излезе с важно съобщение към клиентите си за въвеждането на еврото у нас. В мобилното приложение и на официалния сайт на финансовата институция бе поместено съобщение с направените промени и бе внесена яснота за някои несъответствия.

Всички основни услуги – картови плащания, ПОС терминали, банкомати, мобилното банкиране ОББ Мобайл и онлайн банкирането ОББ Онлайн – работят нормално.

Левовите сметки на клиентите бяха успешно превалутирани и наличностите по тях вече са в евро. ОББ не е начислявала такси за това превалутирането на левовите баланси. Банката извърши процеса автоматично и безплатно за всички свои клиенти, в съответствие със закона.

При първото си влизане в мобилното банкиране през новата година някои клиенти може да забележат такси, които се отнасят до други банкови продукти, използвани от тях. Такива такси се начисляват стандартно в началото на годината или месеца.

Възможно е също някои клиенти да виждат като превалутирани блокираните суми от последните картови трансакции, направени в лева преди Нова година. След като тези операции бъдат отразени в секция „Движение по сметка“, клиентите ще могат да ги проверят подробно.

За индивидуални справки клиентите могат да се свържат с Клиентския контактен център на 0700 1 17 17, където след идентификация ще получат информация по своя въпрос.

ОББ благодари на клиенти си за търпението и доверието в този важен за България момент и ги уверява, че работи поетапно и организирано, за да гарантира спокойното и сигурно преминаване към еврото.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!