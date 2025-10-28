ОББ: Нищо няма да бъде загубено, парите ви са на сигурно място

Кадър ОББ

„Най-важно е хората да знаят какво да очакват, да са спокойни и търпими към ситуацията. Нищо няма да бъде загубено, парите им са на сигурно място и те ще могат да продължат да живеят живота си както са го живели и преди промяната.“, това бе водещото послание на Светла Георгиева, изпълнителен директор „Риск“ на ОББ пред участниците във осмия финансов форум „Бъдещето на парите“, организиран от списание „Мениджър“.

Събитието събра мненията на водещи експерти в областта на банковото дело и финансите, които дискутираха по важни теми, свързани с приемането на еврото, развитието на банковата система и икономиката на страната. Специалният разговор на Светла Георгиева с главния редактор на „Мениджер Нюз“, Иван Нончев бе посветен на рисковете, които поражда приемането на новата валута и какво е важно да знаят и правят хората и бизнеса, за да може процесът да премине лесно и без проблеми.

Изпълнителният директор Риск на ОББ, увери че в момента цялата банкова индустрия провежда серия от тестове, за да се увери, че всичко ще мине технически безпрепятствено. Нейният съвет към гражданите и към бизнеса е по-внимателно да разчетат своите нужди от евро банкноти и монети в началния период, след приемането на новата валута и да се запасят с наличности, които да им обезпечат спокойното функциониране в първите дни. Не е нужно да се правят опашки, защото всяко струпване може да предизвика технически проблеми и съответно негативни реакции, от които никой няма нужда.

„Финансовата индустрия е силно зависима от дигиталните услуги. По повод на въвеждането на еврото е възможно да има увеличение на интензивността на кибератаки и на опити за измами насочени към хора, които все още не са разбрали, че няма нужда от промяна на сметки, на IBAN, на договори, и че всичко това ще стане автоматично.“, каза Светла Георгиева по повод опасността от измами, свързани с процеса по приемане на еврото. „Всички банки имат страници със съвети за киберсигурност и с полезна информация за приемането на еврото. Важно е при всяка ситуация на притеснение или неяснота по какъвто и да е въпрос, свързан с техните пари, гражданите да потърсят своята банка или най-малкото да погледнат на нейния сайта и да получат информация от там. Това е най-лесният начин да се предпазят себе си и да се защитят от недобросъвестни атаки.“, допълни тя.

Светла Георгиева сподели, че банката се стреми да бъде максимално гъвкава, бърза, адаптивна и прозрачна по повод на различните видове рискове, независимо от техния източник и интензитет. Това и дава възможност да реагира бързо и адекватно, за да може да съхрани най-важното за нея – доверието на клиентите.

ОББ бе генерален партньор на осмия банково-финансов форум „Бъдещето на парите“, който се проведе на 23 октомври в Интер Експо Център София. В програмата му със свои позиции по поставените теми се включиха Теодор Маринов, изпълнителен директор „Финанси“ на ОББ и Светла Георгиева, изпълнителен директор Риск на ОББ.

