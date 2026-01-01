реклама

ОББ: Възстановяването на достъпа до ОББ мобайл и ОББ Онлайн започна поетапно

01.01.2026 / 08:19 0

Кадър Обб

Обединена българска банка (ОББ) вече започна настройката за еврото в дигиталните си канали. За това съобщиха от банката. 

"Уважаеми клиенти,

В момента настройваме дигиталните ни канали за приемането на еврото. Възстановяването на достъпа до ОББ Мобайл и ОББ Онлайн ще започне поетапно от 05:00 ч. на 1 януари 2026 г.

Напомняме ви, че от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари е планирано прекъсване на плащанията с карти, ПОС терминалите и банкоматите на всички банки, защото ще извършват техническо пренастройване на системите.

Препоръчваме Ви в новогодишната нощ да носите със себе си пари в брой – в лева или евро, тъй като и двете валути ще се приемат за плащания през целия януари 2026 г.

Ние ще се погрижим за промяната, а на вас – весело посрещане на Нова година!", предупреждават клиентите си от ОББ.

 

