ОББ: Възстановяването на достъпа до ОББ мобайл и ОББ Онлайн започна поетапно

Кадър Обб

Обединена българска банка (ОББ) вече започна настройката за еврото в дигиталните си канали. За това съобщиха от банката.



"Уважаеми клиенти,



В момента настройваме дигиталните ни канали за приемането на еврото. Възстановяването на достъпа до ОББ Мобайл и ОББ Онлайн ще започне поетапно от 05:00 ч. на 1 януари 2026 г.



Напомняме ви, че от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари е планирано прекъсване на плащанията с карти, ПОС терминалите и банкоматите на всички банки, защото ще извършват техническо пренастройване на системите.



Препоръчваме Ви в новогодишната нощ да носите със себе си пари в брой – в лева или евро, тъй като и двете валути ще се приемат за плащания през целия януари 2026 г.



Ние ще се погрижим за промяната, а на вас – весело посрещане на Нова година!", предупреждават клиентите си от ОББ.

